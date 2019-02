Mariana Fontes: la “omologa brasiliana” di Diletta Leotta sarà il volto di Dazn sugli schermi della tv carioca.

Dazn, piattaforma in streaming dedicata allo sport, arriva anche in Brasile. Se in Italia il volto della tv di Perform è Diletta Leotta, la sua “omologa brasiliana” si chiama Mariana Fontes, la quale non è da meno della giornalista siciliana in fatto di competenza e bellezza.

La conduttrice che si occuperà delle trasmissioni e partite calcistiche “verdeoro” si trova in questi giorni a Milano, “presentata” sui social tramite una “story” proprio da Diletta Leotta. Le due si sono fotografate insieme durante la trasmissione radiofonica di Radio 105 condotta da Diletta e allo stadio San Siro.

La bellezza continua insomma a rappresentare Dazn, pronto a trasmettere l’allegria e la qualità del calcio carioca, potendo vantare tra i commentatori tecnici anche l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar e Josè Mourinho, visto che lo “Special one” è per ora fermo dopo il discusso e milionario esonero dal Manchester United.