Il Trono di Spade torna con The Last Watch: Ecco le anticipazioni

The Last Watch: un documentario che racconta il dietro le quinte dell’ottava stagione de Il Trono di Spade. Avrà una durata complessiva di due ore.

di Piero Lombardi – Il Trono di Spade torna con “The last Watch”, un documentario che racconta il dietro le quinte dell’ottava stagione e che andrà in onda su Sky Atlantic il 3 Giugno alle 21:15.

Il docufilm è stato girato dalla regista e documentarista Britannica Jeanie Finlay, che ha seguito la troupe in Irlanda, Spagna e Croazia per raccontare le emozioni degli attori di Got ma anche quelle degli addetti ai lavori, i cosiddetti “eroi invisibili”.

In realtà Finlay non è mai stata una fan del Trono di Spade come lei stesso ha dichiarato, e forse proprio per tale motivo è stata scelta per raccontare con oggettività le emozioni umane durante l’ultimo viaggio di questa fantastica produzione.

Pare che sia stata molto soddisfatta del lavoro svolto, queste le sue dichiarazioni : “Il risultato è reale proprio perché ho parlato con persone abituate a stare dietro ai riflettori, che per una volta potevano mettersi in mostra. Non mi interessava mostrare come si crea un drago, ma come tutte quelle persone stessero vivendo insieme un momento così delicato”.

In rete sono già trapelate alcune immagini del documentario che vedono Kit Harington(Jon Snow) commuoversi durante la lettura del copione dell’ultimo episodio.

The Last Watch avrà una durata complessiva di due ore, nella descrizione ufficiale si legge:

“scava nel fango e nel sangue per rivelare le lacrime e i trionfi coinvolti nella sfida di far prendere vita al mondo fantastico di Westeros nei vari studi, set a cielo aperto e posteggi dell’Irlanda del Nord”.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan.