Il Trono di Spade, anticipazioni: Iniziano le riprese del primo spin Off

Anticipazioni serie tv Il Trono di Spade: le riprese sono iniziate in questi giorni a Belfast e il titolo è solo uno dei 5 spin off previsti dalla HBO.

di Piero Lombardi – Mentre la serie tv de “Il Trono di Spade” volge al termine con l’ultima stagione attualmente in programmazione su Sky e in tutto il mondo, iniziano le riprese del primo spin off della saga di George R.R. Martin.

Pare che il titolo di lavorazione sia Bloodmoon, e che la storia si svolga 5000 anni prima degli eventi raccontati nella serie principale. Secondo il Sun le riprese sono iniziate in questi giorni a Belfast ed il titolo è solo uno dei 5 spin off previsti dalla HBO.

Il Cast

Si parla di un cast stellare, con Naomi Watts nel ruolo principale e Josh Witheouse, oltre a una serie di giovani attori già confermati dalla produzione: Ivanno Jeremiah, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Naomi Ackie, Toby Regbo e Georgie Henley.

Per il momento non si conosce la trama ma sappiamo che probabilmente racconterà le origini dei “White Walkers”: Gli Estranei e vedrà la presenza dei Figli degli Uomini, di cui abbiamo avuto un assaggio nella serie principale.

Il primo episodio sarà diretto da SJ Clarkson, regista di The Defenders, Jessica Jones e Orange is the new black.

Insomma c’è ancora tanto da raccontare a Westeros e i produttori assicurano che i fan de Il Trono di Spade non rimarranno delusi.