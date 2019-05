Il Trono di Spade 8, quinto episodio: Il finale di Stephen King

di Piero Lombardi – Ormai siamo vicini al finale di stagione del Trono di Spade, mancano solo due episodi e sui social si comincia a ipotizzare in che modo il racconto fantastico di George RR Martin giungerà al termine.

Nelle ultime ore il maestro del brivido, lo scrittore Americano Stephen King, ha condiviso la sua ipotesi su Twitter:

Secondo King, alla fine Jon Snow e Daenerys Targaryen potrebbero morire entrambi nella battaglia con Cersei e una volta sconfitta anche la regina di casa Lannister a sedere sul trono sarebbe un “piccolo uomo dal grande cuore” Tyrion Lannister, che guarda caso è anche il personaggio preferito di George RR Martin.

Molti fan hanno commentato l’ipotesi dello scrittore, qualcuno ha ipotizzato che Sansa possa sedersi sul trono ma King ha subito replicato che “sarebbe bello, ma Sansa è troppo ‘fredda’ “.

