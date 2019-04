Il Trono di Spade 8: Anticipazioni della terza puntata

Il Trono di Spade 8: La terza puntata avrà una durata di circa 1 ora e 20 minuti dedicati interamente allo scontro con l’esercito del Re della Notte.

di Piero Lombardi – Mancano poche ore alla terza puntata dell’ultima stagione de “Il Trono di Spade”, la battaglia di Grande Inverno è alle porte. Vedremo finalmente lo scontro con gli Estranei, la produzione ha dichiarato che sarà una delle più lunghe e spettacolari battaglie mai girate in una serie tv e che con ogni probabilità non avrà nulla da invidiare a quelle del grande schermo, la puntata infatti avrà una durata di circa 1 ora e 20 minuti dedicati interamente allo scontro con l’esercito del Re della Notte.

Durante il secondo episodio della serie i personaggi si sono preparati a questo evento, e proprio mentre Jon Snow confessa a Daenerys di essere in realtà l’erede legittimo al Trono di Spade, l’esercito dei morti arriva a Grande Inverno dando il via alla battaglia.

il terzo episodio sarà sicuramente un punto di svolta delle serie, che sconvolgerà l’intera trama portandoci alla fine di tutto. Non sappiamo quali saranno le sorti dello scontro, ma conoscendo gli sceneggiatori nessun personaggio è al sicuro e in molti non ne usciranno vivi.

La rivista Vulture ha addirittura stilato una lista di personaggi che potrebbero morire a Grande Inverno nel terzo episodio, dividendoli in tre gruppi:

Tier I: Destinati a morire.

Probabilmente rischiano la morte, finora hanno avuto un ruolo determinante nella serie, ma proprio per questo sembrano essere giunti al capolinea.

Di questo gruppo fanno parte ben 7 personaggi: Brianne di Tarth, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Beric Dondarrion, Eddison il guardiano, Podrick Payne e infine Verme Grigio che nel secondo episodio sembra proprio dare l’addio alla sua amata Missandei.

Tier II: I personaggi che hanno un ruolo simile.

Sono tutti personaggi di contorno, quelli a cui non siamo affezionati, qualcuno potrebbe trovarli “simpatici” ma la loro dipartita non ci sconvolgerebbe, e questo non è nelle corde degli sceneggiatori di Games of Thrones.

Fanno parte di questa lista: Alys Karstark, il metalupo Ghost, Lyanna Mormont, Gendry, Ser Davos, Gilly, Tormund, Maestro Wolkan, Varys, Yhon Royce, Missandei e il Mastino.

Tier III: I protagonisti.

Coloro che difficilmente moriranno(forse), i personaggi principali della serie, i nostri beniamini, gli eroi del Trono di Spade: Samwell Tarly, Sansa Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Jaimie Lannister, Arya Stark, Bran Stark.

Ultimo ma non meno rilevante, Il Re della Notte, l’antagonista principale della battaglia di Grande Inverno.

Impossibile in ogni caso fare delle ipotesi certe, quello che sappiamo è che la puntata che verrà trasmessa sarà davvero sconvolgente, come hanno già dichiarato gli sceneggiatori e molti degli attori in questi giorni. Non ci resta che aspettare, una cosa è certa: tra poche ore Westeros non sarà più la stessa.