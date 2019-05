Il Trono di Spade 8: Anticipazioni della quarta puntata in onda su Sky Atlantic

Il Trono di Spade 8: Il quarto episodio andrà in onda in versione originale sottotitolata in italiano questa notte alle 3:00 su Sky Atlantic in contemporanea con gli U.S.A.

di Piero Lombardi – Il Trono di Spade 8 | La battaglia di Grande Inverno è giunta al termine, gli Estranei sono stati sconfitti, ma la stagione non è ancora finita e Games of Thrones riserva ancora grandi sorprese.

Arya Stark, protagonista assoluta del terzo episodio, ha sconfitto il Re della Notte e tutto l’esercito dei morti, ma la guerra non è ancora terminata, resta la battaglia per il Trono di Spade.

Grazie all’arrivo di Melisandre, la donna rossa, e al coraggio della piccola Arya i vivi hanno vinto ma non sono mancate gravi perdite: gli Immacolati e i Dothraki sono stati decimati nella battaglia che ha visto arrivare anche la morte di ser Jorah Mormont, fidato cavaliere della Regina dei Draghi.

Intanto ad Approdo del Re, Cersei sta preparando il contrattacco per la conquista del Trono, la regina è rimasta a guardare mentre al nord gli Estranei combattevano contro l’esercito di Jon E Deny.

I due intanto dovranno affrontare un’altra questione rimasta in sospeso prima della battaglia, la successione al Trono di Spade che vede Jon Snow(Aegon Targaryen) unico e solo erede maschio della casata.

La lunga notte, il terzo episodio della stagione ha battuto ogni record piazzandosi come l’episodio di una serie tv più visto nella storia della televisione con 17,8 milioni di spettatori, ma non è finita qui, un’altra guerra è alle porte.

Non ci resta che aspettare il 4 episodio della serie Il Trono di Spade 8 per scoprirne di più, la Lunga Notte non è calata sull’Occidente, ma le sorprese non finiscono qui.