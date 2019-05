Il Trono di Spade 8: Anticipazioni del quinto episodio su Sky Atlantic

Il Trono di Spade 8: Ecco le anticipazioni del quinto e penultimo episodio. Tutto sembra volgere verso una sanguinosa battaglia. Sarà scontro tra eserciti alle porte della città?

Il quinto e penultimo episodio dell’ottava stagione de Il Trono di Spade 8, andrà in onda questa notte in contemporanea con gli U.S.A su Sky Atlantic in lingua originale.

Nello scorso episodio Cersei ha inferto un brutto colpo all’esercito di Daenerys, uccidendo Rhaegal, il suo drago, e giustiziando Missandei dopo aver rifiutato la resa incondizionata richiesta da Tyrion.

Nel quinto episodio, che avrà una durata di ben 80 minuti, ha inizio la guerra per Il Trono di Spade 8 e l’assedio ad Approdo del Re. Daenerys è pronta a vendicarsi, accecata dalla rabbia vuole distruggere Cersei anche a costo di sacrificare migliaia di vite innocenti.

Nel promo rilasciato dalla HBO vediamo arrivare l’esercito di Jon alle porte della città mentre alla fine del trailer Euron, fidato alleato della regina Cersei, guarda in alto verso il cielo aspettandosi, forse, l’arrivo dell’ultimo drago di Daenerys: Drogon.

Tutto sembra volgere verso una sanguinosa battaglia, ma crediamo che gli sceneggiatori abbiano in serbo qualcosa in più di un classico scontro tra eserciti alle porte della città.

Proprio l’attrice che interpreta la regina dei draghi: Emilia Clarke, qualche settimana fa si è lasciata scappare che il quinto episodio della stagione sarà qualcosa di incredibile:

“Guardatelo sulla TV più grande che riuscite a trovare” ha dichiarato la Clarke. Non ci resta che aspettare questa notte.