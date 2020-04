Il Paradiso delle Signore anticipazioni della puntata di 24 aprile

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni. Nella penultima puntata della stagione, Ludovica incontra un medico al Circolo.

Va oggi, venerdì 24 aprile 2020 in onda la penultima puntata della soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Ricordiamo che l’ultima puntata della 4° stagione andrà in onda lunedì 27 aprile.

Nella puntata di oggi vedremo Ludovica recarsi al Circolo per avere un incontro con un medico con cui dimostra una grande complicità. Inoltre, dopo mesi di lontananza, vedremo come vanno le cose tra Clelia e Luciano.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

In continuità con quanto successo il giorno prima, a casa Conti regna l’armonia di sempre. Marta e Vittorio, dopo le incomprensioni recenti che li porta a allontanarsi, tornano sulla stessa radiosa lunghezza d’onda. A fronte di questo nuovo e rassicurante equilibrio, pensano che possa essere un’idea adottare un bambino.

Comprensibilmente Angela non reagisce bene quando viene a sapere del matrimonio tra Riccardo e Ludovica. È profondamente abbattuta e triste per le imminenti nozze dell’uomo di cui è innamorata. Comincia a pensare se non sia il caso per lei di lasciare Milano in virtù del saggio detto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.

Roberta persevera nel fare domande a Luciano su Federico. Visto che la Venere continua a chiedere del giovane Cattaneo, il Ragioniere si vede costretto a raccontarle una piccola bugia. È detta a fin di bene con la speranza di tranquillizzarla.

Intanto al grande magazzino c’è qualcosa che catalizza l’attenzione delle Veneri: è proprio il Tabellone della Memoria. Le commesse ne sono sinceramente interessate, ma non sono le sole. Anche tra la clientela riscuote un grande successo.

Tra Luciano e Clelia, dopo mesi di lontananza, è un idillio di amore. Il Ragioniere e la capo commessa sono più innamorati che mai. Nonostante questo momento di grande coinvolgimento, però, non abbandonano la consapevolezza che il sentimento che li lega non possa sconvolgere le vite di altri.

Un esempio è il piccolo Carlo… Anche se ormai Carletto vede in Lucianone una figura paterna. Nel frattempo il Circolo è il palcoscenico di un incontro sospetto. Ludovica incontra, infatti, un medico con cui pare abbia una strana complicità