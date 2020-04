Emergenza Coronavirus: lo stop cinematografico ha rallentato i ciak per alcune serie tv di successo (molte delle quali girate a Napoli).

Il Coronavirus ha imposto lo stop non solo a numerosi programmi televisivi, ma anche alle riprese di molte serie tv i cui ciak erano imminenti. Molte di queste serie tv di successo, come ormai accade da tempo, sono girate nella città di Napoli, vero e proprio centro di gravità per tanti titoli di successo.

Basti pensare che, come riporta “Fanpage”, nella città partenopea si girava un film o un documentario al giorno: da marzo all’Ufficio Cinema del Comune di Napoli non sono arrivate più richieste per nuove riprese.

Inevitabilmente, lo stop alle riprese delle serie tv ritarderà la loro messa in onda: la speranza è che le riprese riprendano con l’arrivo dell’estate. Ecco alcune delle principali produzioni penalizzate dall’emergenza Covid 19.

L’Amica Geniale 3

Le riprese de L’Amica Geniale 3 “Storia di chi fugge e di chi resta”, terzo capitolo del ciclo di romanzi di Elena Ferrante, che ha per protagoniste Lila e Lenù, sarebbero dovute partire proprio in questo periodo. C’erano già stati i primi contatti con Palazzo San Giacomo per mettere in calendario le aree dove allestire i set in città, i cui quartieri prenderanno le sembianze degli anni ’70, nei quali è ambientato il terzo romanzo.

Gomorra 5

Sospeso anche l’avvio delle riprese di Gomorra 5, già programmato per questi mesi dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli. Il nuovo capitolo (che dovrebbe andare in onda nel 2021) vedrà inizialmente Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, rinchiuso in un bunker dopo l’omicidio di Patrizia e suo marito Mickey.

Senza dimenticare il possibile ritorno di Ciro l’Immortale, soprattutto dopo il successo del film interpretato da Marco D’Amore, l’amatissimo Ciro Di Marzio della serie tv Sky.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 e Mina Settembre

Tra le riprese già partite e sospese a causa del Coronavirus, altre due fiction Rai, ispirate ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Si tratta de I Bastardi di Pizzofalcone 3, con protagonista, tra gli altri, Alessandro Gassmann, e Mina Settembre, la nuova serie interpretata da Serena Rossi, basata sul Giallo Dodici Rose a Settembre, che ha per protagonista un’assistente sociale-detective dei Quartieri Spagnoli.

Primi ciak a dicembre, tra le location scelte anche San Gregorio Armeno, a gennaio invece riprese anche nella Funicolare di Montesanto.

Un posto al sole

Non è una serie tv, ma una soap opera alla quale i napoletani sono affezionatissimi. Dopo più di 23 anni di riprese quotidiane praticamente non stop, l’emergenza Covid 19 ha fermato le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Su Rai 3 stanno andando infatti in onda le repliche, dopo che venerdì 3 aprile Un posto al sole ha raggiunto le 5475 puntate.

Nella stessa data, la messa in onda delle puntate inedite è stata momentaneamente sospesa a causa della pandemia di Coronavirus diffusasi in tutta Italia, che ha costretto il cast a fermare le registrazioni.