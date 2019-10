Il Collegio: quarta edizione del programma che catapulterà un gruppo di adolescenti tra i 12 e i 19 anni in un collegio del 1982. Simona Ventura farà da narratrice.

Un gruppo di 20 studenti tra i 12 e i 19 anni abbandona la propria vita moderna e tecnologica, venendo “catapultato” nella realtà di un collegio del 1982, ovvero in una realtà di formazione e di relazioni molto diversa da quella attuale. Da qui partirà la quarta edizione de Il Collegio, la cui prima puntata (saranno in tutto sei) andrà in onda su Rai 2 martedì 22 ottobre (ore 21.20). Al posto di Giancarlo Magalli, ci sarà una nuova narratrice, ovvero Simona Ventura, ormai di nuovo in pianta stabile su Rai 2 (dove sta conducendo anche La Domenica Ventura).

Il Collegio, riuscito esperimento televisivo e sociale importato dall’estero, vedrà a capo del corpo docente Paolo Bosisio (Il Preside), assistito dai volti già presenti nelle precedenti edizioni: David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Lucia Gravante (Sorvegliante), Piero Maggiò (Sorvegliante) e le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica), oltre a Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Il Collegio 2019: ecco i nomi dei 20 studenti protagonisti