Gossip: Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno detto Sì

Le telecamere di Real Time hanno ripreso le nozze di Eva Grimaldi e Imma Battaglia dal loro primo incontro e andrà in onda il prossimo giugno 2019.

Se lo sono promesso d’innanzi alle famiglie, quelle di sangue e quelle che la vita ti porta in dono. Lo hanno detto di fronte ad una emozionata Senatrice Monica Cirinnà e ai tanti amici con cui per anni, hanno lottato in favore della sublimazione di un Amore che non è diverso da altri e che forse, in tempi come questi, risulta anche più forte e più vero di tanti altri.

In barba al momento storico, alla corrente politica, ai pareri discordanti, ai manifesti giganti sulle facciate delle metropoli. In barba ai social network, agli haters, ai matrimoni finti ed alle storie fasulle. In barba alla pioggia, al tempo e ad un maggio che così freddo non lo era da oltre 50 anni.

In barba a tutto ci sono loro. Belle come mai prima ad ora, grazie al tocco sapiente del maestro di bellezza Paolo Di Pofi. Con le lacrime a fior di pelle Eva e con la gioia esplosiva negli occhi di Imma, in mezzo a 230 invitati e ad un centinaio di persone pronte a curarsi di loro, illuminate da un raggio di sole che spunta dopo interminabili giorni di pioggia, Eva prende Imma per mano e insieme percorrono quella navata immaginaria.

E la perfezione è un peccato di cui le due si sono indelebilmente macchiate, poiché resterà vivo nella memoria di ogni presente, quanto meraviglioso è stato il giorno più bello della loro vita.

Un momento di gioia, una giornata di festa. Una gioia che Eva e Imma non hanno voluto tenere privata, ma che hanno condiviso con la onlus L’Africa Chiama a cui hanno chiesto di destinare tutte le donazioni al posto dei consueti regali.

Raffaella Nannini portavoce dell’associazione, manda a dire con grande commozione a nome del presidente Italo Nannini, che la cifra raccolta sarà utilizzata per la realizzazione di un centro di maternità alla periferia di Lusaka, capitale dello Zambia, dove si spera potranno nascere tanti bambini e dove le giovani madri potranno godere di tutte le cure necessarie.

Il progetto del centro di maternità era in embrione da tempo e solo con le donazioni raccolte si potrà dare inizio ai lavori. “Natotele” in Zambia significa grazie e dunque “Natotele a tutti gli invitati che hanno deciso di celebrare l’unione di Eva e Imma con il più bello dei gesti d’Amore”.

Foto a cura di Azzurra Primavera realizzate in esclusiva per Chi Magazine concesse alla ns redazione da Roberta Savona