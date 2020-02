Gomorra: le riprese della quinta stagione partiranno nel corso del 2020 (per poi probabilmente andare in onda nel 2021 su Sky Atlantic). Ci sarà anche Ciro l’Immortale?

Grande attesa dei fan per la quinta stagione di Gomorra, la serie tv di successo targata Cattleya e Sky. Come affermato dal vice presidente di Sky, Nicola Maccanico, le riprese partiranno tra la primavera e l’estate del 2020, per poi, probabilmente, andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic.

Attualmente, oltre a Salvatore Esposito (alias Genny Savastano), non ci sono conferme sul cast. C’è ad esempio grande attesa per scoprire chi interpreterà l’enigmatico ‘U Maestrale, personaggio misterioso alleato di Genny nella nuova guerra introdotto alla fine della quarta stagione. Ma l’attesa più grande è senza dubbio un’altra.

Il grandissimo successo de L’Immortale, il film dedicato a Ciro di Marzio (che ha visto Marco D’Amore protagonista, regista e sceneggiatore), ha scatenato un grande enigma tra i fan: “Ciruzzo” tornerà protagonista anche nella quinta stagione di Gomorra?

Dopo il colpo di pistola che gli ha sparato l’amico fraterno Genny alla fine della terza stagione della serie, il film vede Ciro l’Immortale (così soprannominato perché miracolosamente sopravvissuto da neonato al crollo di una palazzina nel terremoto del 1980) impegnato nella sua nuova vita.

L’Immortale è infatti alle prese con un business criminale nell’Est Europa e con uno spietato boss della mafia russa. Chissà quale sarà però il suo futuro: “Ciruzzo” resterà lontano oppure tornerà protagonista nella terra in cui è nato?

Intanto, lo stesso Salvatore Esposito ha confermato sui social che Gomorra sta per tornare, anzi “Stamm Turnann”, come recita la didascalia della foto. In cui c’è anche Marco D’Amore nei panni di Ciro l’Immortale…