Franco Ricciardi: due brani dell’artista napoletano (vincitore di un David di Donatello 2014 e 2018) presenti nella quarta stagione di Gomorra (che partirà venerdì 29 marzo su Sky Atlantic).

Venerdì 29 marzo è la data segnata in rosso sul calendario dai fan di Gomorra, visto che in quella serata partirà su Sky Atlantic la quarta stagione (con 12 nuove puntate). La serie prodotta da Cattleya, parte di Itv Studios e Fandango in collaborazione con Beta Film (tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano), avrà tra i brani della sua colonna sonora anche due canzoni di Franco Ricciardi, “Ammore senza core” e “Capisc a me” (brani tratti dall’album “Blu”). L’artista di Secondigliano (David di Donatello 2014 e 2018 per la miglior canzone originale) è felice di far ancora parte del progetto: “Una bella soddisfazione – commenta Ricciardi a “Il Mattino” – Anche in questa stagione della serie Gomorra gli autori hanno scelto dei miei brani come colonna sonora di due delle 12 puntate. La musica è uno degli strumenti attraverso cui Scampia e tutta la periferia napoletana è riuscita a risorgere e a mettere un piede fuori dallo scenario che in maniera romanzata viene raccontato dalla serie. Ringrazio registi ed autori che ancora una volta hanno scelto la mia musica per accompagnare un prodotto cinematografico di bellissima fattura come sempre”. Ammore senza core, scritta da Granatino e Rossi, con la produzione di D-Ross, è una canzone di sentimento, un amore abbandonato che lascia l’altro nella disperazione della solitudine. Capisc a me scritta da Liccardo (in arte Franco Ricciardi), Costagliola e Della Volpe, è una hit piena di energia e ritmo dal significato chiaramente sociale: i simili si riconoscono nelle difficoltà della vita e si danno sempre una mano per uscire dai guai, tra sacrifici e voglia di riscatto. Queste canzoni accompagneranno le prime due puntate della quarta stagione di Gomorra.

Anticipazioni Gomorra 4: Patrizia in pericolo, Genny va a Londra. Che fine ha fatto Ciro l’Immortale?

La nuova serie di Gomorra vedrà protagonisti i “superstiti”: Genny Savastano (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

Dopo l’ingresso dell’Alleanza voluta da Genny Savastano nella seconda stagione, di Sangue Blu nella terza, i fan vedranno protagonisti i parenti del boss di Secondigliano, che si legherà a loro per affari criminali. Patrizia Santoro, al fianco di Genny dopo la morte di don Pietro Savastano, troverà un nuovo amore proprio nel nuovo clan, mettendo a rischio la propria vita e fragilissimi equilibri. Genny, dopo aver perso alleati, moglie e figlio, scapperà a Londra, dove cercherà nuovamente di internazionalizzare i suoi traffici, aprendo una finestra sulla realtà della corruzione finanziaria londinese e del riciclaggio del denaro sporco. Portare Genny fuori da Napoli, stavolta, assumerà un significato diverso: quando andò in Honduras alla ricerca di nuove strade per il traffico di droga, ne tornò più forte e pronto per il ruolo di boss. Stavolta dovrà prendere decisioni difficili per proteggere la famiglia, svelando la sua emotività, ma anche crepe nella ferocia camorristica. Ma la domanda che in molti si stanno ponendo è la seguente: sarà davvero morto Ciro, il personaggio interpretato da Marco D’amore (che peraltro sarà regista di alcune puntate)?