Diletta Leotta: la bella conduttrice presente nella speciale selezione pubblicata dalla rivista Forbes (in cui compare anche l’indimenticata Nadia Toffa).

C’è anche Diletta Leotta tra le 100 donne italiane più influenti, secondo la selezione pubblicata lo scorso luglio dalla famosa rivista americana Forbes.

Una bella soddisfazione per la 28enne siciliana (conduttrice delle trasmissioni calcistiche su Dazn), presente in un elenco nel quale compaiono anche, tra le altre, l’astronauta Samantha Cristoforetti, le attrici Valeria Golino, Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi, la giornalista Lilli Gruber e la calciatrice Sara Gama (capitano della splendida Nazionale di calcio femminile).

La selezione incorona rappresentanti del genere femminile (tra cui anche molte manager di grandi aziende) “capaci di interpretare il proprio ruolo in azienda o nella società, valorizzando ogni giorno un patrimonio personale fatto di competenze, creatività, carisma, tenacia capacità di innovare e visione del futuro“. Ad arricchire questa lista di eccellenze, anche l’indimenticata Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene morta lo scorso 13 agosto dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Ennesimo segnale di come le sue inchieste e la sua battaglia per la vita abbiano lasciato il segno nell’opinione pubblica.