Diletta Leotta: la giornalista risponde al giornalista Giancarlo Dotto (per il quale “una donna smette di esistere quando parla di calcio”).

A pochi giorni dalle discusse frasi di Fulvio Collovati sulle donne che parlano di calcio e tattica, costate al campione del mondo 1982 la sospensione dai programmi Rai, è scoppiata un’altra polemica su questo tema: quella tra Diletta Leotta e Giancarlo Dotto.

Quest’ultimo ha rincarato la dose rispetto a quanto detto da Collovati, poiché, secondo Dotto, “una donna, ma diciamola femmina, che parla di calcio, non mi rivolta lo stomaco, smette di esistere l’attimo stesso in cui lo fa. Ma non perché sia inadeguata e blateri sfondoni, come insinua maldestro Collovati”. Parole che non sono piaciute affatto alla conduttrice di Dazn, la quale ha anche scritto una lettera di disappunto al sito “Dagospia”, difendendo la propria professionalità: “A quanto pare, sono capace di fare il mio mestiere così bene che la mia professionalità fa arricciare il naso, o venire la pelle d’oca, ad una delle penne più affermate del giornalismo sportivo: Giancarlo Dotto. Da 6 anni –ha scritto Diletta Leotta – mi occupo di sport e di calcio in tv, e non di botanica, cosmetica o astrofisica, né considero questi ultimi sei anni di lavoro il mio hobby del week-end. Né farei mai un lavoro senza averne la più pallida nozione, come Dotto sostiene. Faccio semplicemente il mio lavoro e lo faccio da anni con passione e puntualità e sì anche con un tocco di femminilità, che non guasta, e che per fortuna a volte mi fa prendere le distanze da certe situazioni paradossali che possono verificarsi a bordo campo o in uno studio, dove, ci sono personalità o giornalisti dai facili giudizi e dalle maniere da uomo non proprio moderno ”.