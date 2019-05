Incidente sexy per Diletta Leotta. Sul set di uno shooting fotografico salta un bottone della camicetta, il web impazza.

Diletta Leotta non smette mai di far parlare di se. I suoi scatti sono sempre oggetto di commenti di tutti i generi, che riprendono spesso e volentieri la prorompente bellezza della conduttrice di Dazn.

Uno scatto, pubblicato dalla stessa Leotta su Instagram, ha fatto impazzire il web negli ultimi giorni. Si tratta di un piccolo incidente verificatosi sul set di uno shooting fotografico, quando è saltato un bottone della camicetta evidentemente troppo attillata.

I commenti alle foto di Diletta Leotta sono i più vari: c’è chi non risparmia volgarità, chi dichiara il proprio amore e chi la accusa di essersi rifatta.

Lo scatto in questione fa parte di un dietro le quinte realizzato in occasione dello shooting e pubblicato da Diletta stessa sul suo Instagram. I commenti, come in ogni scatto della conduttrice di Dazn, sono dei più vari.

C’è chi si dichiara, chi ne sottolinea la bellezza, chi si lascia andare alle volgarità e anche chi l’accusa di essersi rifatta. Questi ultimi in particolare fanno parte di una una querelle che ha visto opporsi la Leotta, Belen Rodriguez e Paola Ferrari.

Ma la Leotta non è nuova a queste commenti, espressi spesso e volentieri con evidente malignità. E’ infatti capitato che, in occasione del compleanno della madre, la giornalista ha postato una foto di loro due insieme. I commenti sprezzanti in questo caso sono stati rivolti anche nei confronti della mamma, a testimonianza di un clima non proprio mite attorno a questo argomento.