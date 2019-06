Diletta Leotta: subito diventata virale la foto con la showgirl svizzera in occasione del concerto di Ed Sheeran. Francesco Monte (indicato come sua nuova fiamma) ha messo “mi piace”.

Ancora una volta, una foto su Instagram di Diletta Leotta è subito diventata virale. Stavolta, al fianco della bella conduttrice siciliana, c’è un altro volto noto dello spettacolo italiano, Michelle Hunziker.

Lo scatto ritrae le due bionde sorridenti e felici allo stadio San Siro di Milano, dove hanno assistito al concerto del cantautore britannico Ed Sheeran. Simpaticissima la didascalia della foto: “Two blondes is megl che one” (che riprende una famosissima pubblicità degli anni ’90).

Se la showgirl svizzera è reduce dalla conduzione del talent All Together Now, Diletta arriva invece dalla prima stagione su Dazn ma, soprattutto, è grande protagonista del gossip. I “beninformati” sostengono infatti che la Leotta abbia chiuso la storia con il fidanzato storico, il manager di Sky Matteo Mammì. E tra i tantissimi “like” alla foto con Michelle Hunziker, è spuntato anche quello di Francesco Monte, ex tronista da poco tornato single dopo la fine dell’amore con Giulia Salemi.

Secondo gli esperti di gossip, i due si starebbero frequentando: si attendono dunque conferme ufficiali della liason tra Diletta Leotta e Francesco Monte.