Diletta Leotta: la giornalista avrà come ospite per tutta la settimana a “Take Away” la showgirl Melissa Satta (anche lei seguitissima sui social).

Dopo la “trasferta” in quel di Sanremo, Diletta Leotta è tornata negli studi di Radio 105 per la conduzione della trasmissione Radio 105 Take Away. I suoi 3,7 milioni di followers su Instagram hanno già avuto modo di apprezzarla in compagnia di un’altra bellezza nostrana: Melissa Satta.

La 33enne showgirl (anche lei seguitissima su Instagram con i suoi 3,6 milioni di followers) sarà ospite della trasmissione di Diletta per tutta la settimana, con le storie pubblicate sui loro profili che stanno ovviamente riscuotendo un grande successo.

Le due hanno tra l’altro in comune la passione per il calcio. Se Diletta Leotta è ormai volto conosciutissimo di Dazn (e prima della serie B su Sky), Melissa Satta ha partecipato per lungo tempo alle trasmissioni Mediaset dedicate al mondo del pallone (come Controcampo e Tiki Taka), oltre ad aver giocato con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena e ad essere legata al calciatore Kevin Prince Boateng (appena approdato al Barcellona e dalla cui unione è nato il piccolo Maddox).

Melissa Satta arriva a “supportare” Diletta Leotta dopo un’altra bellezza illustre, quella di Belen Rodriguez, anch’ella apprezzatissima sui social.