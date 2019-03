Diletta Leotta: la 27enne giornalista chiede un’attenzione sempre più forte sui rischi che si possono incontrare sulla “rete”.

A circa due anni e mezzo dall’episodio delle foto hackerate, in cui appariva seminuda, Diletta Leotta è tornata a parlare di quella bufera, anche se la giornalista ha sostenuto che “le rifarei”.

Quello scandalo sul web non ha però scosso il volto del calcio di Dazn, che dopo quell’episodio ha continuato a lavorare senza sosta e ricevere i complimenti degli utenti del web e non solo.