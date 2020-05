Suzanne, borghese sulla quarantina, in chiara crisi di coppia e annoiata dalla vita, decide di riprendere a lavorare come chinesiterapista. Durante i lavori di ristrutturazione del suo nuovo studio, fa la conoscenza di un operaio spagnolo rude e silenzioso, Ivan, ex detenuto, con cui si scatena una fortissima passione. La donna confessa al marito Samuel la relazione, giurando di rinunciare a Ivan per non perdere la sua famiglia. Ma non ha messo in conto il profondo amore che nutre per quell’uomo…

Armageddon – Giudizio finale – 21:10 Paramount Channel Genere: Azione

Michael Bay Cast: Bruce Willis, Will Patton, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler TRAMA Un’enorme pericolo sta minacciando la Terra: un asteroide, grosso come il Texas, viaggia nello spazio alla velocità di 22 mila miglia all’ora e, in meno di tre settimane, colpirà il pianeta distruggendo il genere umano. Il direttore della Nasa, Dan Truman, capisce che, l’unico modo per impedire l’imminente catastrofe, sia quello di collocare una bomba nucleare all’interno dell’asteroide stesso. Affida quindi la missione a Harry Stamper, esperto nelle trivellazioni petrolifere, e alla sua squadra.