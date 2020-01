Il film racconta cosa è successo a Tarzan dopo le straordinarie avventure che lo hanno consacrato come il “re della giungla”. È la Londra del 1889 ed egli adesso conduce una vita borghese e benestante, con il nome di John Clayton III, accanto alla moglie Jane. È ormai lontano dagli eventi della giungla, motivo per cui è riluttante all’idea di tornare nuovamente in Congo come emissario commerciale del Parlamento inglese. Finisce per accettare, ma si renderà presto conto di essere al centro di una trappola.

Un thriller psicologico che racconta della lotta contro il tempo di un gruppo di agenti governativi statunitensi per scoprire dove sono stati nascosti tre ordigni nucleari piazzati da un terrorista in altrettante città americane. A guidare il team anti terrorismo federale è l`Agente Speciale Brody che, in collaborazione con un agente delle “Operazioni in nero” dell`intelligence USA mette sotto torchio, in un interrogatorio senza fine, il sospettato numero uno che sa dove sono gli ordigni.

Red – 21:15 Premium Cinema

Robert Schwentke Cast: Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker

