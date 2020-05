Sin dalla sua apparizione a Metropolis, Superman è stato percepito a volte come un angelo custode, altre come un essere incontrollabile. Per Batman la sua presenza costituisce un’anomalia e una causa di disgrazie: è quindi deciso a fermarlo con ogni mezzo. Dal canto suo, Superman sopporta poco l’atteggiamento da vigilante brutale del giustiziere mascherato. Mentre i due supereroi si fronteggiano, per la prima volta in un film insieme, il mondo si trova a dover affrontare una pericolosa minaccia.

Blue Jasmine – 21:00 Iris Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Blue Jasmine

Blue Jasmine Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Woody Allen

Woody Allen Cast: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins, Glen Caspillo, Charlie Tahan, Annie McNamara TRAMA C’era una volta Jasmine, newyorchese elegante e mondana di Park Avenue, sposata al carismatico Hal, uomo d’affari che la viziava e lusingava, ma che era anche un truffatore e un fedifrago che l’ha portata alla bancarotta e all’esaurimento nervoso. Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con Hal, Jasmine, sola e in balìa degli antidepressivi, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria vita… The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 – 21:30 Italia 1 Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Bill Condon

Bill Condon Cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Kellan Lutz, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed TRAMA Quarto e ultimo capitolo della saga che racconta la storia d’amore tra un vampiro e un’umana. Bella ed Edward sono diventati genitori della piccola Renesmee, ma il parto ha comportato la necessaria trasformazione della ragazza in un’immortale. Così, mentre Bella prende confidenza con le sue nuove doti sovrumane, i Cullen si trovano a gestire i poteri della bambina, che cresce a vista d’occhio e possiede la capacità di trasmettere i suoi pensieri semplicemente toccando una persona e ciò attira l’interesse dei Volturi… Banlieue 13 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Banlieue 13

Banlieue 13 Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 84′

84′ Regista: Pierre Morel

Pierre Morel Cast: Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D’Amario, Bibi Naceri TRAMA Damien, agente speciale della polizia parigina ed esperto nell’infiltrarsi all’interno delle bande malavitose, è chiamato ad indagare sulla sparizione di un’arma per la distruzione di massa probabilmente in mano a una delle gang che comandano la Banlieue 13, una città ghetto dove la legge non ha valore. Per riuscire nell’impresa, il poliziotto si serve dell’aiuto di Leito, esperto conoscitore dei meandri reconditi del sobborgo, che a sua volta deve liberare sua sorella dalle mani di alcuni sequestratori… Chloe – Tra seduzione e inganno – 21:15 Cielo Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Chloe

Chloe Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Canada – Francia – USA

Canada – Francia – USA Durata: 96′

96′ Regista: Atom Egoyan

Atom Egoyan Cast: Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Nina Dobrev, Mishu Vellani, R.H. Thomson, Laura DeCarteret, Rod Wilson, Max Thieriot, Julie Khaner, Natalie Lisinska, Sean Orr, Arlene Duncan, Meghan Heffern TRAMA Catherine Stewart vive a Toronto, fa la ginecologa ed è sposata con David, professore di musica. La sua vita scorre per il meglio, fino a quando la donna si convince del fatto che il marito la tradisca con una giovane studentessa. Per verificare questo suo sospetto, Catherine decide di rivolgersi a Chloe Sweeney, una giovane e bella escort che lavora nel quartiere, e le chiede di mettere alla prova l’uomo. Chloe si avvicina a David e inizia una relazione con lui. Dopo ogni incontro, le due donne si vedono per parlare dei dettagli e, tra una confessione e l’altra, nascerà un rapporto molto particolare… Ember – Il mistero della città di luce – 21:10 Paramount Channel Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: City of Ember

City of Ember Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: G. Kenan, Gil Kenan

G. Kenan, Gil Kenan Cast: Bill Murray, Tim Robbins, Saoirse Ronan, Martin Landau TRAMA La città di Ember, pacifica e laborsioa, per 200 anni ha vissuto in pace nel sottosuolo, grazie ad una luce misteriosa, alimentata da un generatore, che scandiva le giornate degli uomini, e forniva energia illimitata. Dopo due secoli però, questa macchina ha perso potenza, e toccherà a Lina e Doom, due giovani e puri ragazzi, salvare Ember e i suoi abitanti dalle tenebre e dal caos. Dragon Trainer 2 – 21:00 Sky Family Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: How to Train Your Dragon 2

How to Train Your Dragon 2 Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Dean Deblois

Dean Deblois Cast: TRAMA Il secondo capitolo dell’epica trilogia di Dragon Trainer: nel villaggio di Berk ormai i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani. Mentre i due inseparabili Hic e Sdentato viaggiano nei cieli per trovare nuovi mondi, scoprono una grotta segreta di ghiaccio, in cui vivono centinaia di nuovi draghi selvaggi e il misterioso Cavaliere del drago. Con l’aiuto della loro tribù, Hiccup, la madre e il padre Stoick l’Immenso, cercheranno di proteggere i draghi che hanno imparato ad amare… La favorita – 21:15 Sky Cult Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: The Favourite

The Favourite Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Irlanda – UK – USA

Irlanda – UK – USA Durata: 119′

119′ Regista: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Cast: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz