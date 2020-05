Don Piper muore il 18 gennaio 1989 quando la sua auto finisce sotto un camion e viene dichiarato morto. Il suo corpo rimane sotto un telo per i successivi novanta minuti mentre la sua anima, che stava sperimentando l’amore e la felicità come non mai prima, sale in Paradiso. Le preghiere di un pastore però generano un miracolo e Don ritorna in vita, distrutto da un lancinante dolore e da un forte tumulto emotivo. Con il sostegno dell’amata Eva, dei figli e degli amici Don ricomincia a vivere…

Profumo – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1986

1986 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 79′

79′ Regista: Giuliana Gamba

Giuliana Gamba Cast: Florence Guérin, Luciano Bartoli, Robert Egon Spechtenhauser