In una Roma in lotta tra clan criminali, Enzo Ciccotti è solo un ladruncolo di borgata. Inseguito dalla polizia per un furto, si tuffa nel Tevere e cade in un barile di materiale radioattivo. Il giorno dopo si risveglia dotato di una forza e resistenza sovrumane. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l`eroe del famoso cartone giapponese Jeeg Robot d`Acciaio…

La mia super ex-ragazza – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Ivan Reitman Cast: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Rainn Wilson Adorabile nemica – 21:15 Cielo Genere: Commedia

Mark Pellington Cast: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Thomas Sadoski TRAMA Due donne di diversa età si ritroveranno unite da un legame singolare: Harrier, è un’ex donna d’affari di successo che vuole avere il controllo su tutto ciò che la circonda, soprattutto ciò che riguarda la sua vita per lasciare una memoria di sé. Decide persino di controbattere la possibile fine dei suoi giorni con la stesura di un necrologio ad hoc, per il quale assume una giovane scrittrice di un giornale locale, Anne. Inizialmente fallisce poi trova la brillante idea: scrivere un intero racconto sulla vita di Harrier.