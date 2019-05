Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 9 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 9 maggio:

San Andreas – 21:20 Canale 5

Genere: Azione

Azione Titolo originale: San Andreas

San Andreas Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Brad Peyton

Brad Peyton Cast: Dwayne Johnson, Colton Haynes, Ioan Gruffudd, Paul Giamatti, Carla Gugino, Alexandra Daddario

Trama: Uno sciame sismico lungo una faglia mai rilevata prima, nei pressi della diga di Hoover del Nevada, attraversa il confine per attivare la famosa faglia di San Andreas in California, che deflagra in un’enorme scossa, scuotendo Los Angeles e innescando un effetto a catena di caos e distruzione che arriverà a toccare anche San Francisco. Ray, un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri e la sua ex moglie Emma, fanno fronte comune per salvare la loro figlia Blake.

Nella tana dei lupi – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Den of Thieves

Den of Thieves Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 140′

140′ Regista: Christian Gudegast

Christian Gudegast Cast: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr.

Trama: «Big Nick» O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre gli ha tolto il sonno. Lasciato persino dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista…

Che vuoi che sia – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Edoardo Leo

Edoardo Leo Cast: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Maria Di Biase

Trama: Anna e Claudio sono una coppia di trent’anni e vorrebbero tanto avere un bambino, ma la loro situazione economica non è delle migliori: lei è supplente di matematica, lui un ingegnere informatico dallo scarso successo. Per tentare la svolta, Claudio si inventa un progetto di crowdfunding, che però non decolla. Così, una sera, ubriachi e stanchi, i due postano un video sul loro account in cui promettono di pubblicare un filmato hard al raggiungimento di una certa quantità di denaro e…

Fuga per la vittoria – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Escape to Victory

Escape to Victory Uscita: 1981

1981 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: John Huston

John Huston Cast: Michael Caine, Jean-François Stévenin, Tim Pigott-Smith, Benoit Ferreux, Carole Laure, Jack Lenoir, Daniel Massey, Souad Amidou, Max Von Sydow, Sylvester Stallone, Pelé

Trama: In un campo di concentramento tedesco per prigionieri di guerra, l’ufficiale nazista Von Steiner riconosce nel recluso Colby un famoso giocatore di calcio inglese. Von Steiner è un accanito tifoso e non ha ancora digerito il fatto che la nazionale tedesca non abbia mai vinto la squadra britannica. Propone, perciò, un incontro fra una squadra tedesca e una composta dai prigionieri alleati. Il finale sarà tutto da scoprire.

Il mostro – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1994

1994 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 112′

112′ Regista: Roberto Benigni

Roberto Benigni Cast: Roberto Benigni, Michel Blanc, Nicoletta Braschi

Trama: Loris è solo e vive di espedienti, s’arrangia come può e oltretutto è davvero un buon diavolo, non farebbe mai male a una mosca. Un giorno però la polizia scopre, non lontano dalla sua abitazione, il cadavere di una donna. È quindi scontato che Loris divenga il maggior indiziato e presto accusato di essere un maniaco assassino. Il capo della polizia organizza una trappola per la cattura del “mostro”. Loris dovrà vedersela con un amministratore per nulla simpatico, con uno psichiatra criminologo e con una poliziotta.

Trappola sulle Montagne Rocciose – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Under Siege 2 – Dark Territory

Under Siege 2 – Dark Territory Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Geoff Murphy

Geoff Murphy Cast: Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl

Trama: Il Grand Continental, il treno più lussuoso d’America che collega Denver a Los Angeles è stato dirottato e lanciato in una corsa mozzafiato attraverso le Montagne Rocciose: Travis, Penn e un gruppo di terroristi a suo servizio, minacciano di radere al suolo Washington e dintorni, usando il satellite, progettato per il governo dallo stesso Travis, prima di essere rimosso dall’incarico, motivo della vendetta. L’unica speranza di salvezza resta Casey Ryback, brillante sottufficiale dei Navy SEALs, a bordo del treno.

Sulle tracce dell’assassino – 21:10 Rai Movie

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Shoot to Kill

Shoot to Kill Nazionalità: Stati Uniti

Trama: All’ispettore dell’F.B.I. Warren Stantin viene affidato il caso relativo ad un assassino pericolosissimo, che ha ucciso la vittima designata con un colpo di rivoltella in un occhio: la vittima è una vecchia signora, moglie di un gioielliere. Uccisa dopo che era stato pagato il riscatto in diamanti. Venuto a conoscenza che nella zona montagnosa nordoccidentale degli Stati Uniti ai confini con il Canada, un campeggiatore è stato ucciso con la stessa tecnica, Stantin si precipita sul posto in elicottero, e contatta una guida – Jonathan Knox. Il finale sarà tutto da scoprire.

Genere: Drammatico

Titolo originale: Saturday Night Fever

Saturday Night Fever Uscita: 1977

1977 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: John Badham

John Badham Cast: John Travolta, Fran Drescher, Karen Gorney, Barry Miller, Joseph Cali

Trama: Tony Manero ha diciannove anni e vive a Brooklyn, a New York. Durante la settimana, lavora nel negozio di vernici del signor Fusco, ma il sabato sera si scatena in discoteca, dove dimostra di essere un ballerino di talento. Anche a casa, Tony non vive una situazione facile, per questo motivo preferisce sbronzarsi e sballarsi in compagnia del suo gruppo di amici, composto da Joey, Double J., Bobby e Gus. Quando però, in seguito a una delle loro bravate, Bobby perde la vita, Tony capisce che qualcosa deve cambiare…

Bigfoot Junior – 21:00 Sky Family