Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 10 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 10 maggio:

Ultima chiamata ragazze – 21:15 Sky Cinema

Genere: Musical

Musical Uscita: 2017

2017 Durata: 93′

93′ Regista: Trish Sie

Trish Sie Cast: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow

Trama: Pitch Perfect 3 è il sequel di Pitch Perfect 2 del 2015. Hanno appena terminato il college, le Barden Bellas, un gruppetto di simpatiche nerd e vengono catapultate nel mondo reale con le loro vite e con il loro lavoro. Dopo la vittoria al campionato mondiale, si ritrovano divise e scoprono che cantare a cappella non basta più. Ma ben presto si presenterà l’occasione che aspettavano da sempre: un lungo tour oltre oceano, che le porterà a riunirsi e a fare nuova musica insieme per un’ultima volta.

Ore 15:17, attacco al treno – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The 15:17 to Paris

The 15:17 to Paris Uscita: 2018

2018 Durata: 94′

94′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone

Trama: Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler s’incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera, in attesa di un rimprovero. Saranno ancora insieme molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d’onore. In mezzo c’e’ un’amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi, un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambiera’ le loro vite e quelle di molte altre persone.

Il tocco del male – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Fallen

Fallen Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Gregory Hoblit

Gregory Hoblit Cast: Denzel Washington, Embeth Davidtz, Donald Sutherland, John Goodman, James Gandolfini

Trama: John Hobbes, detective della squadra omicidi, e il suo collega Jonesy, dopo aver catturato un serial killer satanico ed aver presenziato al suo processo, assistono alla sua esecuzione. Subito dopo, però, una nuova serie di omicidi commessi con le stesse modalita’ del killer giustiziato, inizia a sconvolgere la citta’.

Next – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Next

Next Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Lee Tamahori

Lee Tamahori Cast: Nicolas Cage, Tory Kittles, Peter Falk, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann

Trama: Cris Johnson è in grado di vedere il futuro, ma solo il proprio e solo due minuti in avanti, eccezion fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth, nel qual caso non c’è limite. Quando l’FBI scoprirà questa sua straordinaria dote comincerà a perseguitarlo per capire i segreti della sua capacità. Cris però scappa, assumendo l’identità di Frank Cadillac e facendo il mago a Las Vegas. Ma quando si renderà conto di essere l’unico in grado di sventare un attacco terroristico…

Captain America, the winter soldier – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 136′

136′ Regista: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Cast: Chris Evans, Anthony Mackie, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones, Emily VanCamp, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson

Trama: Dopo i catastrofici eventi di New York accaduti in The Avengers, Steve Rogers, alias Captain America, vivere tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minacciano di mettere a rischio le sorti del mondo. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America scopre il reale obiettivo del perfido complotto e si troverà ad affrontare un nemico inaspettato: il Winter Soldier.

Panic Room – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Panic Room

The Panic Room Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 112′

112′ Regista: David Fincher

David Fincher Cast: Jodie Foster, Patrick Bauchau, Ian Buchanan, Ann Magnuson, Andrew Kevin Walker, Paul Schulze, Melvin Rodriguez, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto

Trama:Intrappolate in una camera segreta costruita per servire da rifugio in caso d’emergenza, una donna reduce da un recente divorzio, Meg Altman, e sua figlia Sarah giocano ad un pericoloso gioco del gatto col topo con tre intrusi : Burnham, Raoul e Junior – brutalmente introdottisi nella loro elegante casa newyorchese. Sfortunatamente, è proprio la camera segreta che i tre intrusi cercano, perchè ciò?

Una notte in giallo – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Walk of Shame

Walk of Shame Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Steven Brill

Steven Brill Cast: Elizabeth Banks, Sarah Wright, Ethan Suplee, Da’Vone Mcdonald, Eric Etebari, Larry Gilliard Jr., Oliver Hudson, Alphonso McAuley, Ken Davitian, James Marsden, Gillian Jacobs

Trama: Meghan è un’ambiziosa giornalista televisiva sui 30 anni, che sta per essere promossa ad un ruolo di primo piano da un’importante rete nazionale. Dopo una giornata disastrosa, scopre di essere stata lasciata dal suo fidanzato e di non avere neanche ottenuto la promozione. Per tirarla su di morale, le sue migliori amiche la convincono ad uscire per passare una serata tra donne in città all’insegna del divertimento più sfrenato e, così, Meghan trascorre una scatenata notte brava. Tra un bicchiere e l’altro, per allontanare la tristezza, la ragazza flirta con un affascinante barista, Gordon. Il finale è a sorpresa…

Tutto sua madre – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Todo sobre mi madre

Todo sobre mi madre Uscita: 1999

1999 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 101′

101′ Regista: Pedro Almodóvar, Pedro Almodovar

Pedro Almodóvar, Pedro Almodovar Cast: Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan

Trama: Manuela vive a Madrid con il figlio Esteban, che è tutto il suo mondo. Una sera, dopo una serata a teatro, il ragazzo viene investito da una macchina e muore tragicamente. Così la donna, nel tentativo di esaudire il desiderio di Esteban, che non ha mai conosciuto il padre, parte verso Barcellona alla ricerca del suo ex compagno, anche lui all’insaputa di tutto. In realtà, l’uomo è un transessuale, si prostituisce e si fa chiamare Lola. Giunta in città, Manuela ritrova tutto un mondo che si era lasciata alle spalle.

Il mio piccolo dinosauro – 21:00 Sky Family

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Australia

Australia Regista: Matt Drummond

Matt Drummond Cast: Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin

Trama: Film australiano, genere Fantasy. Un esperimento militare fallito, ha alcune conseguenze inaspettate. Mentre la città è immersa nel totale caos, un ragazzo di nome Jake scopre un animaletto molto speciale: un piccolo dinosauro. La loro amicizia evolve rapidamente ogni giorno, così come le dimensioni della creatura. Per Jake diventa sempre più difficile mantenere segreto il suo animale domestico. Gli amici di Jake si rendono ben presto conto di non essere gli unici interessati a questo curioso nuovo amico…