Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 11 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 11 maggio:

Intruders – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 100′

100′ Regista: Juan Carlos Fresnadillo

Juan Carlos Fresnadillo Cast: Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Bruhl

Trama: Due bambini, tormentati dai demoni. Uno è Juan, ha sette anni, vive a Madrid e ogni notte un mostro si materializza nella sua stanza, senza che né la madre, né padre Antonio, chiamato a scacciare il demone, possano fare nulla. Mia, invece, vive a Londra e il suo incubo è rappresentato dall’Uomo Nero. I genitori di entrambi credono che queste siano solo proiezioni della fantasia dei loro figli, ma ben presto dovranno ricredersi: anche loro iniziano a vedere gli stessi spiriti maligni. Cosa avranno in comune Juan e Mia?

Cinquanta sfumature di rosso – 21:14 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: James Foley

James Foley Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

Trama: La pellicola è il sequel di Cinquanta sfumature di nero. Fissati alcuni limiti alla perversione sconfinata di Christian, i due amanti sembrano aver trovato la giusta armonia di coppia e finalmente si sposano, ma ben presto i toni dei loro discorsi cambiano e la situazione prende una piega inaspettata: Christian è possessivo, non vuole che Anastasia prenda il sole in topless o che si trattenga troppo a lungo fuori la sera e pretende pure che lei cambi il suo cognome nell’indirizzo email del lavoro…

Pallottole cinesi – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Shanghai Noon

Shanghai Noon Uscita: 2000

2000 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 110′

110′ Regista: Tom Dey

Tom Dey Cast: Jackie Chan, Owen Wilson, Brandon Merrill, Eric Chen, Xander Berkeley, Walt Goggins, Lucy Liu, Roger Yuan

Trama: La Principessa Pei Pei è stata rapita dalla Città Proibita. L’imperatore invia tre delle sue più valorose guardie nel Far West per consegnare un riscatto in oro ai rapitori. Chon Wang non é tra questi ma riesce ad accodarsi al gruppo, portando i bagagli dello zio, interprete della spedizione. Mentre attraversano in treno il deserto del Nevada, i cinesi sono assaliti da alcuni rapinatori capeggiati da Roy O’Bannon. Chon però fa perdere il bottino ai ladri che, per tutta risposta, lo abbandonano in mezzo al deserto.

L’era glaciale, in rotta di collisione – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Ice Age: Collision Course

Ice Age: Collision Course Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu

Michael Thurmeier, Galen Tan Chu Cast:

Trama: Lo scoiattolo Scrat è ancora una volta alle prese con la sua preziosissima ghianda, che rincorre senza sosta sin dal primo film. Stavolta, però, rischia di combinare un guaio cosmico: la ghianda, infatti, riattiva un ufo ibernato, ma Scrat non è in grado di gestirlo e, catapultato nello spazio senza controllo, manda un asteroide dritto verso la Terra. Sid, Diego e Manny, più le loro rispettive famigliole, dovranno fare il possibile per mettersi al riparo ed evitare l’estinzione.

The outsider – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Outsider

The Outsider Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Regista: Brian A Miller

Brian A Miller Cast: Craig Fairbrass, James Caan, Jason Patric

L’ultima legione – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Last Legion

The Last Legion Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Francia – Italia – Regno Unito – Tunisia

Francia – Italia – Regno Unito – Tunisia Durata: 102′

102′ Regista: Doug Lefler

Doug Lefler Cast: Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan

Trama: In una Roma ormai al collasso, il giovane Romolo Augusto, ultimo erede dei Cesari e il suo precettore Ambrosino vengono esiliati a Capri, dopo che il crudele generale Odoacre ha invaso e messo a ferro e fuoco la città. Quattro fedeli soldati romani, scampati al massacro, guidati dal prode Aurelio e la guerriera Mira raggiungono e salvano Cesare Augusto. La meta è la Britannia dove si trova l’ultima legione, estremo baluardo della difesa dell’Impero…ma giunti al Vallo di Adriano, il gruppo non troverà ciò che sperava.

Lui è peggio di me – 21:25 Rete 4

enere: Commedia

Commedia Titolo originale: Lui è peggio di me

Lui è peggio di me Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Enrico Oldoini

Enrico Oldoini Cast: Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Kelly Van der Velden

Trama: Leonardo e Luciano sono amici e proprietari di un garage di auto d’epoca. I loro destini e la loro amicizia vengono sconvolti quando una delle preziosissime auto di Leonardo, l’amata Rols Royce, viene noleggiata per il matrimonio di una meravigliosa ragazza. Tra la ragazza e leonardo scocca il colpo di fulmine che manda a monte le nozze. Tra i due amici iniziano scambi di battute, dettate dalla gelosia che attanaglia il tenero ma infido Luciano.

Miranda – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Miranda

Miranda Uscita: 1985

1985 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 96′

96′ Regista: Tinto Brass

Tinto Brass Cast: Serena Grandi, Andy J. Forest, Isabelle Illiers, Luciana Cirenei, Jean Renee’ Lemoine, Malisa Longo, Mauro Paladini, Laura Rosetta Sassi, Enzo Turrin, Andrea Occhipinti, Franco Interlenghi, Franco Branciaroli

Trama: Siamo agli inizi degli anni ’50,: nel Ferrarese c’è una locanda gestita da Miranda, un’avvenente, disponibile e giovane donna in attesa del ritorno del marito, Gino, disperso in guerra. La donna, nel frattempo si concede numerosi svaghi sentimentali. Miranda passa da un uomo all’altro con facilità e disinvoltura estrema.

Signs – 21:10 Paramount Channel