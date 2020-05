Cetto La Qualunque, un imprenditore calabrese ignorante e prepotente, torna dall’estero nel suo paese d’origine. La famiglia e gli amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo il paese, cercheranno così di convincerlo a diventare sindaco del paese.

La cometa nominata dagli studiosi “Copernico” sembra dirigersi minacciosamente verso la Terra. Fortunatamente i calcoli degli scienziati indicano che il corpo celeste non dovrebbe entrare in collisione con il pianeta, ma, a causa di un’interferenza elettromagnetica, il rischio di un impatto rischia di materializzarsi. Un frammento cade sull’Alaska, scatenando così una devastante tempesta, che mina l’equilibrio del pianeta. Il governo degli Stati Uniti cerca di nascondere l’accaduto per la mancanza di informazioni sul pericolo. L’astrofisico James Mayfield è testimone degli eventi e, insieme alla moglie Cinthya, studia il fenomeno, per tentare di trovare una soluzione al problema. La popolazione del pianeta e’ in pericolo…

Baby boss – 21:00 Sky Family

