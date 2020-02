La vita di tre persone sconosciuti, che vengono toccate dalla morte in modi diversi, si sono intrecciati. George è un operaio americano e ha un rapporto speciale con l’aldilà. Marie è una giornalista francese che ha avuto una esperienza tra la vita e la morte. Questa esperienza ha sconvolto le sue certezze nell’altro mondo. L’ultimo è Marcus uno studente londinese che ha perso la persona che gli era più vicina e cerca disperatamente delle risposte. Le loro vite verranno cambiate per sempre…

Frank Moses è un ex agente della CIA, che vive in una villetta uguale alle altre cercando di fare una vita uguale alle altre. Purtroppo per lui e per Sarah, la ragazza ingenua e sognatrice che ha conosciuto al telefono, i segreti di stato in possesso di Frank lo hanno trasformato da strumento di morte, a bersaglio dell’Intelligence: qualcuno da eliminare e in fretta. Tratto dal breve fumetto DC Comics scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hammer, Red è stato reinventato nella sceneggiatura dei fratelli Hoeber.

Bangkok Dangerous – Il codice dell'assassino

Genere: Azione

Titolo originale: Bangkok Dangerous

Uscita: 2008

Nazionalità: USA

Durata: 99′

Regista: Oxide Pang Chun, Danny Pang

Cast: Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, Panward Hemmanee

