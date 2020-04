Il quattordicenne Roger va a trascorrere nella bella villa di suo padre (che si occupa a Parigi di forniture militari) il suo periodo di vacanza (estate 1914). A parte un ospite (un poeta assai flebile) Roger si trova circondato da un nugolo di donne assai diverse dalla madre (che è donna insoddisfatta sul piano coniugale, ma di severissimi intenti pedagogici) e, pertanto, in grande maggioranza gaie e disinibite.

Stuart Little – Un topolino in gamba 21:10 Paramount Channel

La famiglia Little vive a New York. Il papà Frederick e la mamma Eleanor decidono di dare un fratellino al piccolo George e, per questo motivo, hanno pensato di adottare un bambino. Arrivati all’orfanotrofio, però, in mezzo a ragazzini urlanti, la loro attenzione è catturata da qualcuno di molto diverso: Stuart, un piccolo topino bianco gentile ed educato, che riesce a parlare e comunicare con gli umani. I Little non hanno dubbi, sarà lui il nuovo componente della famiglia. Il problema, adesso, sarà farlo accettare a George e, soprattutto, a Fiocco di Neve, il gatto di casa.