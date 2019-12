Anne è sposata con Michael, un produttore hollywoodiano sempre al centro dei riflettori. I coniugi, di passaggio a Cannes, cercano invano di trascorrere del tempo insieme, ma Michael deve andare a Budapest, per sopraggiunto impegno. Decidono così di incontrarsi successivamente a Parigi. Jacques, partner francese e charmant di Michael, si offre di accompagnare Anne nel viaggio a bordo della sua vecchia Peugeot. Tra soste e picnic, formaggi e crème brûlée, ammiccamenti e sorrisi, Parigi diventa sempre più lontana…

Carter è un bravo ragazzo di ventisei anni che viene mollato improvvisamente dalla sua ragazza. Giovane e inesperto in campo sentimentale, non sapendo molto bene come superare il senso di abbandono che prova, lascia Los Angeles per andare a trovare la cara nonna nel Michigan e fare un po’ di chiarezza in se stesso e nella sua vita. Qui conosce Sarah e la figlia Lucy, vicine di casa della nonna, che lo aiuteranno a superare il trauma della perdita e a crescere in consapevolezza e maturità.

