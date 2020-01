Primo film della serie prodotta da Spielberg. Una pietra miliare del cinema, per la regia di Robert Zemeckis. e con l’attore protagonista Michael J.Fox: Marty McFly fa amicizia con uno stravagante scienziato, “Doc” Emmett Brown. Doc ha realizzato la più grande delle invenzioni mai fatte: la macchina del tempo. Mentre i due provano il collaudo Doc però viene ucciso da un gruppo di terroristi a cui aveva sottratto il plutonio. Marty attiva la macchina, e torna indietro nel tempo..

Larry, ex guardiano notturno del museo di Storia naturale di New York, è diventato ormai un vero imprenditore. Ma, in verità, si annoia un po’ e di tanto in tanto, va a fare visita al museo. Tutte le statue di cera stanno però per essere trasportate allo Smithsonian Institute di Washington. La scimmietta Dexter ne combina una delle sue e impacchetta anche la tavola egizia in grado di risvegliare le statue, compresa quella del cattivo Kahmunrah. A Larry non resta che partire in soccorso dei suoi amici.

L’ossessione – 21:25 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2017

2017 Regista: Daniel Ringey

Daniel Ringey Cast: Ted McGinley, Molly McCook, Jack Turner

Desideria, la vita interiore – 21:20 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 104′

104′ Regista: Gianni Barcelloni

Gianni Barcelloni Cast: Stefania Sandrelli, Lara Wendel, Klaus Löwitsch

Super 8 – 21:10 Paramount Channel

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Super 8

Super 8 Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 112′

112′ Regista: J.J. Abrams

J.J. Abrams Cast: Elle Fanning, Joel Courtney, Riley Griffiths, Gabriel Basso, Ryan Lee, Zach Mills, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Ron Eldard, Britt Flatmo, Glynn Turman, Noah Emmerich, Richard T. Jones, David Gallagher, Brett Rice, Michael Giacchino, Bruce Greenwood, Beau Knapp, Amanda Michalka, Kyle Chandler

TRAMA