Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Indiana Jones e l’ultima crociata – 21:00 Iris Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott TRAMA 1938: Indiana Jones, celebre archeologo, apprende che suo padre, Henry, anch’egli archeologo, è stato rapito perché con i suoi studi è arrivato vicino ad individuare il luogo dove è custodito il Santo Graal, il calice il cui, secondo la leggenda, Gesù Cristo bevve nell’Ultima Cena. Saputo che il padre si trova in Germania, Indiana lo raggiunge, lo libera e si reca con lui in Medio Oriente, dovene devono evitare che il Santo Graal finisca nelle mani dei nazisti.

Next – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Next

Next Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Lee Tamahori

Lee Tamahori Cast: Nicolas Cage, Tory Kittles, Peter Falk, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann

TRAMA