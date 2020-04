Vanessa e Roland sono sposati da tempo, ma il loro matrimonio non brilla più della luce di un tempo: lei, ex ballerina, soffre di depressione; lui, scrittore, cerca un modo per aiutarla. La coppia decide, dunque, di passare un periodo di tempo in un grazioso albergo sul mare della Francia. Vanessa non esce quasi mai dalla stanza, ma attraverso un buco sul muro riesce a vedere tutto quanto accade nella camera dei suoi vicini, Lea e François, arrivati lì in viaggio di nozze. Piano piano, grazie all’amicizia con la giovane coppia, anche Vanessa e Roland riusciranno ad aprirsi e superare le loro difficoltà.