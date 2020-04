Secondo capitolo della saga sulla storia d’amore tra l’umana e mortale Bella Swann e il vampiro immortale Edward Cullen. Pur di proteggere la ragazza che ama, Edward e la sua famiglia lasciano la cittadina di Forks, senza dare nessuna spiegazione a Bella. Lei non riesce a capacitarsi della cosa e cade in una profonda tristezza, che la porterà a mettere spesso a repentaglio la sua vita. A impedire che Bella si faccia del male c’è il misterioso Jacob Black, amico di vecchia data e da sempre innamorato di Bella…

La chirurga plastica Rachel Jane è rinchiusa in un ospedale psichiatrico per delle operazioni illegali e per aver vendicato l’uccisione del suo giovane fratello tossicomane: ha rapito infatti il killer Frank Kitchen e anziché ucciderlo, lo ha operato, a sua insaputa, per cambiargli sesso. Al suo risveglio Frank, furioso per la sua nuova forma transgender, cerca soltanto vendetta. Assistita da un`infermiera, questa nuova donna deve anzitutto adattarsi alla sua nuova condizione.