Francis è un padre disperato perché non ha i mezzi economici per pagare le cure del trattamento medico di cui necessita assolutamente la figlia Sydney. Alla fine l’uomo vede come estrema possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casinò. Ma quando la situazione sfugge loro di mano, i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus 657. Man mano che la situazione si aggrava, emerge come il dirottamento del bus non sia in realtà del tutto frutto del caso…

Southpaw – L’ultima sfida – 21:20 Rai 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Southpaw

Southpaw Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 124′

124′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, Forest Whitaker, Rita Ora, 50 Cent, Beau Knapp, Victor Ortiz, Miguel Gómez, John Cenatiempo, Rachel McAdams, Oona Laurence TRAMA La vita di Billy Hope splende come non mai. Imbattuto campione del mondo dei pesi mediomassimi, Billy ha avuto un’infanzia difficile ma è riuscito ad ottenere tutto: soldi, gloria e, soprattutto l’amore di sua moglie Maureen e della loro figlia. Motivo per cui pensa sia il momento più giusto per appendere i guantoni al chiodo. Ma una sera, durante un evento di beneficenza, Billy si scontra con Miguel Escobar, giovane pugile che non vedeva l’ora di sfidarlo. Ne nasce una rissa nella quale Maureen rimane uccisa… La ragazza del treno – 21:10 Rai Movie Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Girl on the

The Girl on the Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 112′

112′ Regista: Tate Taylor

Tate Taylor Cast: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson TRAMA Da quando ha divorziato dal marito, Rachel non è più riuscita a dare un senso alla sua vita: depressa e attaccata alla bottiglia, non è stata neanche in grado di tenersi il lavoro. Non sapendo come dire alla sua coinquilina che è stata licenziata, ogni mattina esce di casa e prende il treno come se niente fosse cambiato. Guardando la vita scorrere dal finestrino, tutti i giorni vede una bellissima coppia sulla terrazza di una casa. Una mattina, però, Rachel nota la donna baciarsi con un uomo che non è il marito e ne rimane sconvolta. Tempo dopo, Megan, la donna in questione, viene ritrovata morta e Rachel sembra saperne qualcosa: nella sua testa, ricordi, fantasia e realtà si mescolano senza un ordine apparente… Contract to kill – 21:15 Cielo Genere: Azione

Azione Titolo originale: Contract to kill

Contract to kill Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Romania

Romania Durata: 90′

90′ Regista: Keoni Waxman

Keoni Waxman Cast: Steven Seagal, Russel Wong, Jemma Dallender Laws of Attraction – Matrimonio in appello – 21:10 Paramount Channel Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Laws of Attraction

Laws of Attraction Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Germania – Irlanda – Regno Unito

Germania – Irlanda – Regno Unito Durata: 87′

87′ Regista: Peter Howitt

Peter Howitt Cast: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Parker Posey, Michael Sheen TRAMA Daniel Rafferty e Audrey Woods, celebri avvocati divorzisti di New York, si trovano l’uno contro l’altra nel divorzio di due personaggi molto noti, una rock star e la moglie, che si contendono un castello irlandese. Per motivi di lavoro sono quindi costretti a passare alcuni giorni in Irlanda. Quale migliore occasione per conoscersi meglio?