Inizia una nuova vita per Maggie e sua madre Erica, appena trasferite in una cittadina dell’Ohio. Maggie non tarda a farsi degli amici a scuola che si ritrovano spesso a fare baldoria tutti insieme. Decidono di fare festa una sera con tanto di alcolici, ma essendo tutti minorenni non posso comprarli, così Maggie si avventura alla ricerca di un adulto disposto ad acquistarli per loro. E incontra Sue Ann che al secondo giro gli mette anche a disposizione lo scantinato di casa sua…

L’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Spy Game – 21:00 Iris

TRAMA

L’agente della CIA Nathan Muir sta per andare in pensione quando scopre che il suo ex-socio Tom Bishop, con il quale ha condiviso numerose missioni, e’ stato arrestato in Cina per spionaggio. Nathan decide quindi di organizzare una missione per liberarlo.

Momentum – 21:20 Italia 1

TRAMA Alex Faraday, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Il vero bottino però non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb nascosta tra esse. La rapina non va come sperato e questo mette in pericolo di vita Alex, che è testimone anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca della chiavetta. Mentre tenta di scappare, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici…