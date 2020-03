Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al sono tre pensionati che decidono di abbandonare per la prima volta la retta via per dare una scossa alle proprie vite, quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Furiosi, disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. La pellicola è il remake del film Vivere alla grande (Going in Style) del 1979.

Ipotesi di complotto – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Conspiracy Theory

Conspiracy Theory Uscita: 1997

1997 Nazionalità: USA

USA Durata: 135′

135′ Regista: Richard Donner

Richard Donner Cast: Mel Gibson, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Michael Shamus Wiles, Brian J. Williams, Patrick Wild, Joanna Sanchez, Claudia Stedelin, Jim Sterling, Mik Scriba, Saxon Trainor, Leonard Jackson, Mushond Lee, Rod McLachlan, Cece Neber Labao, Michael Potts, George Aguilar, Donald Gibson, Rich Hebert, Kevin Kindlin, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Stephen Kahan

TRAMA