Gli indiani Cheyenne, costretti a vivere in una zona del territorio dell’Oklahoma, povera e malsana, dopo aver atteso invano una commissione governativa, iniziano una lunga e drammatica fuga di oltre duemila chilometri nel tentativo di raggiungere la terra degli antenati: lo Yellowstone. Un reparto comandato dal capitano Thomas Archer si pone all’inseguimento dei Cheyenne.

Harry Potter sta trascorrendo noiose vacanze estive presso gli zii, senza poter nemmeno ricevere un messaggio dagli amici Ron e Hermione. La colpa è di Dobby, elfo domestico, che ha intercettato la posta per impedirgli di tornare alla Scuola di Magia, dove è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. Ma Harry, non ascolta i consigli di Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron, a Hogwarts. L’arrivo all’accademia coincide in effetti con una serie di strani e paurosi fenomeni…

A good marriage – 21:20 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: A Good Marriage

A Good Marriage Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Peter Askin

Peter Askin Cast: Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang, Cara Buono

TRAMA

Mentre il marito con cui è sposata da oltre vent’anni è lontano per uno dei suoi viaggi di lavoro, Darcy Anderson è alla ricerca di batterie nel garage. Ma improvvisamente la donna si imbatte in qualcosa che le rivela il lato oscuro del consorte. Si tratta di una scoperta raccapricciante che manda in frantumi le convinzioni della donna sulla natura dell’uomo con cui ha condiviso gran parte della sua vita. Il film è basato sul racconto ‘Un bel matrimonio’ dello scrittore Stephen King.

Benvenuto presidente – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Benvenuto Presidente!

Benvenuto Presidente! Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Cesare Bocci, Omero Antonutti, Giuseppe Fiorello, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Franco Ravera

TRAMA