Sergio lavora come carpentiere, ma in realtà è un geometra. Sabrina adesso collabora nel ristorante del suo compagno, ma è un ex cantante. Sergio e Sabrina hanno una relazione extraconiugale, ma in questo momento sono entrambi in bolletta e quindi non possono andare a vivere insieme. Un collega di Sergio gli fa uno scherzo, facendogli credere di essere diventato ricco così Sergio convince Sabrina a fuggire con lui. Alcuni parenti scappano insieme a loro. Non sarà così semplice però mantenere in piedi la faccenda…

Non ci resta che il crimine – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 102′

102′ Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo

TRAMA