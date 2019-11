“Modalità aereo”, i film stasera in tv di venerdì 15 novembre

Ethan Wate frequenta il liceo e vive nella piccolissima cittadina di Gatlin, nella Carolina del Sud. La sua unica via di fuga è rappresentata dai libri e sogna un giorno di lasciare il luogo di origine e cambiare vita. All’improvviso, piomba nella sua esistenza Lena, nipote di Macon Raven, un vecchio pazzo e solitario che vive ai confini della città. Quando Ethan la vede rimane folgorato, non solo perché bellissima, ma per il fatto che l’aveva inspiegabilmente sognata senza conoscerla. Lena, però, nasconde un segreto…

Quattro criminali si introducono nell’abitazione del commerciante di diamanti Kyle Miller e la moglie Sarah. Il piano di Jonah con la complicità del fratello, della cognata e di un amico, è semplice: rubare in meno di un quarto d’ora tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Niente va come previsto e i coniugi e la figlia si ritrovano ostaggi. Le cose continuano a complicarsi man mano che vengono a galla una serie di conflitti familiari e i profondi dissapori che dividono i membri della banda…

Amiche da morire

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 103′

103′ Regista: Giorgia Farina

Giorgia Farina Cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore

