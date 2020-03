Nel 2029 John Connor, leader della resistenza umana, spedisce il sergente Kyle Reese indietro nel 1984 per proteggere Sarah Connor e per salvaguardare il futuro dell’umanità, destinata ad essere azzerata nel 1997 per un’apocalisse nucleare. Ma un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese si trova così in una nuova e sconosciuta versione del passato, incontrando improbabili alleati, tra cui il Guardiano, nuovi nemici, e una difficile missione da compiere: azzerare il futuro…

Parker – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Parker

Parker Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: Taylor Hackford

Taylor Hackford Cast: Jason Statham, Nick Nolte, Clifton Collins jr., Alyshia Ochse, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

TRAMA