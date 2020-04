San Francisco, Anni 80. Il venditore di apparecchiature mediche Chris Gardner rimane da un giorno all`altro senza lavoro. Abbandonato dalla moglie e con un figlio di cinque anni a carico, viene anche sfrattato. Lui e il figlio sono costretti a dormire in ricoveri per i senzatetto o nei bagni pubblici della metropolitana, ma Chris non si perde d’animo e continua imperterrito a cercare ogni giorno assieme a Christopher i soldi per mangiare. Saranno la sua tenacia e la sua forza di volontà a premiarlo.

E.T. L’extraterrestre – 21:30 Italia 1 Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: E.T. The Extra-Terrestrial

E.T. The Extra-Terrestrial Uscita: 1982

1982 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Dee Wallace, Robert MacNaughton, K.C. Martel, Sean Frye, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote TRAMA La storia del tenero extraterrestre che ha commosso generazioni di grandi e bambini di tutto il mondo: un aliene viene abbandonato dai suoi compagni di viaggio in una foresta della California, dopo che la loro navicella è stata avvistata dagli umani e costringendoli a ripartire. Ad accoglierlo ci sarà il piccolo Elliott che, con la complicità del fratello maggiore Michael e dalla sorellina Gertie, stabilirà con lui un rapporto molto speciale e lo aiuterà a tornare a casa. 4 premi Oscar nel 1983. Il ribelle – Starred Up – 21:20 Rai 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Starred Up

Starred Up Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Irlanda – UK

Irlanda – UK Durata: 106′

106′ Regista: David Mackenzie

David Mackenzie Cast: Jack O’Connell, Gilly Gilchrist, Frederick Schmidt, Edna Caskey, Rupert Friend, Ben Mendelsohn, Darren Hart, Duncan Airlie James, Raphael Sowole TRAMA Eric è un diciottenne violento che deve scontare in carcere una pena per piccoli episodi di delinquenza. A causa del suo carattere indisciplinato, viene trasferito dalla casa di correzione dove era trattenuto ad un carcere per adulti. Qui ritrova suo padre, anche lui detenuto, ma il rapporto tra i due è però molto difficile perché basato sulla sfiducia e l’incomprensione. Finché un giorno un terapista comportamentale, che svolge servizio volontario nella prigione, prende contatto con Eric… Chi m’ha visto – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Pondi

Alessandro Pondi Cast: Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga TRAMA Martino Piccione è un chitarrista pugliese relegato a fare da supporter a musicisti di fama. A 48 anni sembra destinato a rimanere per sempre nell’ombra, anche se il suo talento meriterebbe le luci della ribalta. Dopo una tournée con Jovanotti, Martino torna alla nativa Ginosa, piccolo centro della Murgia tarantina, dove ritrova l’anziana madre Natuzza, i paesani che continuano a chiedergli quando si troverà un lavoro e smetterà di giocare, ma per fortuna anche un caro amico di sempre, Peppino Quaglia… 10.0 Terremoto – 21:15 Cielo Genere: Azione

Azione Titolo originale: 10.0 Earthquake

10.0 Earthquake Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: David Gidali

David Gidali Cast: Henry Ian Cusick, Chasty Ballesteros, Cameron Richardson TRAMA Quando una serie di terremoti inizia a tormentare Los Angeles, la scienziata Emily è convinta che un super terremoto farà crollare tutta la città in una voragine piena di lava. L’ingegnere Jack, che lavora in una compagnia che compie missioni di fracking che sono all’origine dei terremoti stessi, si sente obbligato a rendersi utile e, con Emily, si lancia in una missione con la speranza di riuscire a spostare l’epicentro del sisma in una zona meno popolata e salvare così la vita di milioni di persone. Matilda 6 mitica – 21:00 Sky Family Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Matilda

Matilda Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Danny De Vito

Danny De Vito Cast: Mara Wilson, Danny De Vito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz Hitchcock – 21:15 Sky Cult Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Regista: Sacha Gervasi

Sacha Gervasi Cast: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson