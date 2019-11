Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, è sposato con Carla, affascinante “pasionaria” un po’ sfiorita. La coppia ha due figli, ormai più che ventenni; Bianca e Andrea. Ultimamente Andrea però sembra cambiato, e la famiglia pensa che il ragazzo tema di dir loro che è gay. Finché un giorno Andrea annuncia di voler sacerdote: fingendo di dargli appoggio, quando in realtà è del tutto contrario alla sua scelta, Tommaso inizia a pedinarlo. Arriva così a don Pietro, un sacerdote molto ‘sui generis’…

Il single Leonardo ha cinquant’anni e fa il giornalista sul web occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, nata da un matrimonio che non ha funzionato. Yolanda è stanca di vedere il padre perennemente come un Peter Pan e pensa che la soluzione sia trovargli una relazione stabile. Così Yolanda decide di mandare a tutte le ex fidanzate di papà Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.

Hunger games – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Hunger Games

The Hunger Games Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 142′

142′ Regista: Gary Ross

Gary Ross Cast: Stanley Tucci, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman, Toby Jones, Kimiko Gelman, Nelson Ascencio, Brooke Bundy, Amandla Stenberg, Dayo Okeniyi, Leven Rambin, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth

TRAMA