Hercule Poirot è atteso a Londra con urgenza e trova subito una sistemazione, lusso e confort sull’Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa un’indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto…

Henry è un leggendario sicario che vive in una baita isolata nei pressi di un lago nella natura selvaggia canadese. Uno scenario naturalistico e decisamente quieto, un luogo di isolamento assoluto, indicato per chi di mestiere ha ucciso per commissione e potrebbe correre ancora dei rischi. La sua solitudine però viene ben presto interrotta dall’arrivo di una giovane donna sopravvissuta a un grave incidente in motoslitta, Henry dovrà decidere se rischiare la propria vita per salvare quella della sconosciuta.

Justice League – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – UK – USA

Canada – UK – USA Durata: 120′

120′ Regista: Zack Snyder

Zack Snyder Cast: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

TRAMA