Il bell’inglese Alec Bailey va di casa in casa a riparare apparecchi elettrici, finendo spesso nelle stanze da letto delle sue clienti. Per sfuggire ad alcuni dei suoi creditori, Alec accetta la proposta da Raymond Leacock, uno zio di cui non sapeva nemmeno l’esistenza: trasferirsi in Nuova Scozia per un anno nella casa di famiglia, in cambio del pagamento da parte dello zio di tutti i suoi debiti. Sembra un gioco da ragazzi, ma una volta sul posto Alec si ritroverà nei panni di un miracoloso guaritore…

E venne il giorno – 21:20 Rai 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Happening

The Happening Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA – India

USA – India Durata: 91′

91′ Regista: M. Night Shyamalan, M. Shyamalan

M. Night Shyamalan, M. Shyamalan Cast: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Ashlyn Sanchez TRAMA Annunciata dalla misteriosa sparizione delle api, una tremenda catastrofe naturale di immani dimensioni si sta abbattendo sul nord est degli Stati Uniti. Nessuno, all’inizio capisce di cosa si tratti e si pensa ad attacchi chimici ad opera di terroristi: l’effetto sulle persone è che cadono in uno stato confusionale per poi inspiegabilmente togliersi la vita. Come molte altre persone, il giovane insegnante di college Elliot Moare si allontana dalla città, ma nessun luogo sembra sicuro. Amore, cucina e curry – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hundred-Foot Journey

The Hundred-Foot Journey Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Lasse Hallström

Lasse Hallström Cast: Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Aria Pandya, Rohan Chand, Charlotte Lebon TRAMA In Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory, titolare del ristorante ‘Le Saule Pleureur’ è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, aperto dalla famiglia Kadam di Mumbai, che sta iniziando a portarle via clienti. Inizia così una “guerra” culinaria e culturale tra due diverse realtà, destinata però con il tempo a trasformarsi in una forte amicizia: Madame Mallory guiderà infatti Hassan verso i segreti della cucina francese. Los Angeles di fuoco – 21:15 Cielo Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Eruption: LA

Eruption: LA Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Regista: Sean Cain

Sean Cain Cast: Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari Zanna bianca – 21:00 Sky Family Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Croc-Blanc

Croc-Blanc Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Francia – Lussemburgo – USA

Francia – Lussemburgo – USA Durata: 85′

85′ Regista: Alexandre Espigares

Alexandre Espigares Cast: