Lulù è una graziosa ragazza quindicenne che si innamora di Pablo, migliore amico di suo fratello maggiore. L’uomo la seduce, iniziandola al sesso e, anche dopo il matrimonio, questo sembra essere l’elemento centrale nel legame della coppia. Lulù, sempre più attratta dalle perversioni del marito, coinvolge nella loro vita privata anche Ely, un transgender sessualmente disinibito e dall’animo gentile. Ma l’ossessione che la coppia ha per il sesso, finirà per mettere in pericolo la donna.

Durante il Medioevo, Justin ha un sogno: diventare cavaliere della Regina come lo era stato suo nonno. Ma nel regno in cui vive, i cavalieri sono stati banditi e i burocrati gestiscono il potere. Per questo motivo, il giovanotto deve affrontare l’ostilità del padre, primo consigliere della Regina, che vorrebbe per lui una carriera da avvocato. Per fare chiarezza dentro di sé, Justin si reca a casa della nonna Gran, la quale gli racconta la storia del marito Ronald e di come egli divenne un valoroso cavaliere. Per realizzare il suo desiderio, il ragazzo scappa di casa e si incammina alla ricerca della spada di famiglia andata perduta.

The promise – 21:10 Sky Cult