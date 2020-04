L’attore Antonio Banderas veste i panni di Turk Henry, bassista di una band di successo. Succede che il gruppo si scioglie e Turk decide di partire con la moglie per una vacanza di lusso esotica in Cile. Qui inizia un’avventura del tutto inaspettata e molto impegnativa per Turk.: sua moglie infatti viene rapita da un gruppo di rinnegati bucanieri che necessitano di soldi per comprare una barca, così Turk è costretto a fare ricorso a tutte le sue energie per intraprendere una pericolosa missione di salvataggio.

Il testimone invisibile – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 102′

102′ Regista: Stefano Mordini

Stefano Mordini Cast: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti

TRAMA