Il negoziante di strumenti musicali Gabriele è un ex rocker, divorziato e papà della piccola Sofia. Tutti i suoi amici si danno da fare per trovargli una nuova compagna, ma lui si brucia ogni possibilità parlando sempre della figlioletta ad ogni appuntamento. Finché un giorno incontra Mara, un’amica di vecchia data che è diventata un’importante fotografa. Di lei s’innamora veramente, così tanto da nascondere l’esistenza di Sofia perché di bambini, Mara non vuol neanche sentirne parlare…

New York, 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Cop Out

Cop Out Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 107′

107′ Regista: Kevin Smith

Kevin Smith Cast: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernández, Cory Fernandez, Jason Hurt, Jeff Lima, Sean Cullen, Kevin Pollak

