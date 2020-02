Il film è incentrato sulla storia d’amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell’arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, un anziano, il cui ricordo della decennale storia d’amore con l’adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia.

Antonio, uno squattrinato cronico che vive di espedienti, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per lui, l`unica possibilità per conquistarla, è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono però ben presto destinati a rovesciarsi, quando Anastasio incontra la bella pescivendola Jessica…

Airplane vs Volcano – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Airplane vs Volcano

Airplane vs Volcano Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: James Kondelik, Jon Kondelik

James Kondelik, Jon Kondelik Cast: Dean Cain, Matt Mercer, Morgan West, Robin Givens, Tamara Goodwin

